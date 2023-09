Star Wars, 5 storyline che il finale di Ahsoka deve assolutamente risolvere

Sicuramente la serie di Ahsoka sarà ricordata a lungo dagli appassionati del franchise di Star Wars, non solo perché ha regalato loro alcuni tra i momenti più indimenticabili a cui potessero assistere sullo schermo, ma anche perché la sua eccelsa qualità è stata una vera manna dal cielo.

In un epoca infatti in cui al cinema la saga di Star Wars è stata vittima di numerose criticità che hanno portato molti a rimanere delusi o addirittura a prendere le distanze rispetto a ciò che loro ricordavano essere il loro franchise più amato; dove anche sul piccolo schermo niente è più stato all'altezza con produzioni come The Book of Boba Fett o Kenobi, Ahsoka è stata una vera mosca bianca.

Tuttavia anche le cose belle finiscono, ma noi speriamo che per l'ultima puntata la serie risolva almeno cinque dei misteri che ancora aleggiano nello show.

Potremmo partire proprio da quelle che sono le reali motivazioni che spingono il personaggio di Baylan Skoll, il quale è sicuramente un sith temibile, ma il cui reale scopo che lo muove ancora è sfuggente. C'è poi la questione delle Grandi Madri, perché sono così devote a Thrawn? Forse perché hanno uno scopo comune, uccidere Peridea.

Altra questione in sospeso è il contenuto delle casse che sono state caricate sullo star destroyer di Thrawn, che si tratti dei corpi delle sorelle della notte? Oppure di nuove forze al servizio del grand'ammiraglio? Oltretutto, nonostante ora si abbia un quadro più completo sulla sua figura, il reale piano dietro le azioni del personaggio interpretato da Lars Mikkelsen restano avvolte nel mistero.

Ovviamente dobbiamo ancora capire in che modo la Nuova Repubblica su Coruscant arriverà a capire, se lo farà, che la minaccia imperiale è più viva che mai. Riusciranno a rendersi conto che è tempo di agire? Per dare una risposta a tutte queste domande non resta altro da fare che aspettare.

Nel frattempo ci chiediamo, cosa accadrà nel finale di Ahsoka? Oltretutto, ecco la timeline della nuova serie su Star Wars.