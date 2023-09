Star Wars, l'acclamato episodio 5 di Ahsoka arriva addirittura al cinema

Ahsoka è giunta alla metà degli otto episodi dai quali è composta la prima stagione. Ora, con il quinto episodio, lo show dello Star Wars Universe si sposterà al cinema negli USA. Dave Filoni ha anticipato dettagli esplosivi che hanno aumentato l'attesa per una puntata che potrebbe rivelarsi chiave nell'economia della trama.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Ahsoka.



Con il risveglio della protagonista nel Mondo tra i mondi, le coordinate di Thrawn nelle mani di Skoll e Wren imprigionata, l'episodio 5 sarà lungo ed emozionante.

Il giorno dopo la pubblicazione del quarto episodio, è stato annunciato che i fan potranno vivere il quinto episodio sul grande schermo. Parte Quinta: Shadow Warrior sarà visibile in dieci sale cinematografiche selezionate negli Stati Uniti. Al momento non è prevista un'iniziativa simile in Italia.



Si tratta del primo ritorno su grande schermo di un prodotto dello Star Wars Universe, dopo L'ascesa di Skywalker, terzo e ultimo capitolo della saga cinematografica sequel.

L'episodio 5 di Ahsoka dura 49 minuti e 50 secondi, qualche minuto più corto del primo episodio, durato 54 minuti e 21 secondi.



La parte principale dell'episodio si concentrerà sulla reunion con Anakin di Ahsoka, con diversi flashback che potrebbero riguardare il personaggio di Hayden Christensen nell'era delle Guerre dei Cloni.



Non perdetevi il nostro primo commento ad Ahsoka, dopo aver visto gli episodi iniziali.