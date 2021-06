Star Wars: Acolyte è ispirato da La minaccia fantasma? La showrunner:'L'ho amato'

Leslye Headland è una delle tante creatrici di Star Wars: Acolyte, serie live action di Disney+ ma del progetto Lucasfilm non può ancora raccontare molto. Tuttavia Headland, prima donna queer impegnata nel franchise di Star Wars, ha parlato a The Wrap durante una conversazione sull'aumento della rappresentazione LGBTQ sullo schermo.

Headland ha parlato anche di ciò che l'ha attratta del periodo nel quale è ambientata Acolyte, ovvero circa 200 anni prima di La minaccia fantasma. Leslye Headland si è definita come 'il capitano Picard' nella lavorazione di Acolyte.



"Quello che posso dire è che il motivo per cui mi ha attratto personalmente è che avevo 18 anni quando è uscito La minaccia fantasma ed ero una grande fan di Star Wars. Rimango una grande fan di Star Wars ma in quel particolare momento, subito dopo le riedizioni e il fatto che fossi al liceo, tutto coincideva in un momento in cui stavo scoprendo chi fossi sessualmente. Stavo scoprendo chi fossi artisticamente, stavo in qualche modo realizzando cosa volessi fare nella vita" ha dichiarato Headland, che ha lavorato anche alla creazione di Russian Doll.

"E poi successe questo grande evento cinematografico e culturale che era La minaccia fantasma. [...] Ero molto incuriosita dal motivo per cui George Lucas aveva iniziato in quel particolare punto. Mi sono chiesta, ma cosa è successo per arrivare fino a qua?".

Alla domanda sull'importanza di essere la prima donna queer a lavorare ad un progetto di Star Wars, Leslye Headland ha risposto:"Si tratta di una domanda interessante, in realtà, posta in questo modo... molte persone me l'hanno chiesto e ho dato risposte differenti. Ma quando me lo dici in questo modo mi chiedo 'perché non lo chiedete alla Disney?'" sottolinea Headland, sottolineando come sia un discorso da fare con le major in tema di inclusione.



