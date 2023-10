Star Wars: Adam Driver stava per rifiutare Kylo Ren? Ecco perché!

La poliedricità è certamente il quid in più di Adam Driver, tra gli attori più amati e celebrati del XXI secolo. Da ruoli leggeri ad interpretazioni drammatiche, l’interprete statunitense ha dato ripetutamente prova del suo smisurato talento, come dimostra la meritata candidatura come Miglior attore agli Oscar 2020 per "Storia di un matrimonio".

Le recenti lodi ad Adam Driver per Ferrari di Michael Mann sono l’ennesima dimostrazione del suo spessore artistico. La consacrazione definitiva è certamente passata attraverso il coinvolgimento in Star Wars: Il Risveglio della Forza di J. J. Abrams, che lo ha visto protagonista nei panni di Kylo Ren, il temibile e complesso antagonista della pellicola.

Prima del franchise di Guerre Stellari, però, a rendere noto al grande pubblico il suo nome è stata la serie tv Girls di Judd Apatow, disponibile in Italia in streaming su Now. Tuttavia lo show, che lo vedeva partecipe nei panni di Adam Sackler, stava per divenire un pericoloso ostacolo alla carriera di Driver.

Secondo Variety, infatti, l’interprete ha ricevuto l’offerta per la parte di Kylo Ren proprio durante il suo impegno nella realizzazione dello show televisivo. Prima che accettasse l’offerta, i suoi agenti hanno intavolato svariate trattative, visto il duplice impegno. A mettere una pezza ci ha pensato, per fortuna, lo stesso Adam Driver con la sua, sopracitata, poliedricità dentro e fuori dallo schermo.

La seconda stagione di Girls e il nuovo capitolo di Star Wars sarebbero stati girati contemporaneamente a New York e a Londra, perciò il vincitore della Coppa Volpi ha vissuto per mesi interi oscillando da un continente all’altro, interpretando a settimane alterne personaggi letteralmente agli antipodi.

La dedizione assoluta di un interprete si vede proprio da questi gesti, facili a dirsi ma estremamente complicati a farsi. La carriera di Adam Driver favorevole ad un ritorno di Kylo Ren, è ricca di pagine ancora da scrivere ma probabilmente, senza questo conflitto di impegni tra Girls e Star Wars, le cose sarebbero andate diversamente.