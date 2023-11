Star Wars, nuovi aggiornamenti sulle date d'uscita delle prossime serie tv Disney+

Aldilà delle nuove pellicole della saga, con Taika Waititi che ha rivelato che fine ha fatto il suo film di Star Wars, molti fan si chiedono quando usciranno i nuovi prodotti televisivi di LucasFilm.

Lo sciopero WGA, così come quello SAG-AFTRA, ha fortemente impattato tutte le produzioni riguardanti Star Wars, ma adesso che le proteste si sono concluse, ci si aspetta un’accelerata nella realizzazione dei nuovi show televisivi. Per quel che riguarda Star Wars: Skeleton Crew, l’uscita era prevista per l’anno corrente, ma considerato che manca solamente un mese, è molto probabile che la serie approderà su Disney+ non prima del Natale 2024. The Acolyte arriverà verso l’estate del prossimo anno, mentre la stagione due di Andor è stata spostata al 2025 (La data d’uscita prevista era per agosto 2024). Per concludere, The Mandalorian 4 non vedrà la luce prima del 2025. Dunque possiamo confermare che per il prossimo anno i fan della saga potranno vedere The Acolyte, Skeleton Crew, The Bad Batch, e Tales of the Jedi.

L'ultimo prodotto disponibile nel 2024 sarà Star Wars: Skeleton crew, con Jude Law presente nel cast. L’attore ha dichiarato a proposito: “Non posso dirvi molto sul mio personaggio. È qualcuno che i bambini incontrano nel loro tentativo di tornare a casa (la serie parla di quattro bambini che fanno una misteriosa scoperta sul loro pianeta natale che li porta a perdersi in una galassia strana e pericolosa). È come gran parte del mondo che sperimentano: contraddittorio, a volte un luogo di nutrimento e altre volte un luogo di minaccia. Lo vedi attraverso i loro occhi, a volte c’è una relazione sciocca tra i bambini e gli adulti. E poi altre volte è davvero molto oscuro e spaventoso, che credo sia l'aspetto del mondo per moltissimi undicenni.”

Non resta quindi che attendere novità. Sapevate invece qual è la scena di Star Wars che Adam Driver tentò disperatamente di evitare?