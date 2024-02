Star Wars, Ahmed Best confermato per un nuovo progetto della saga: torna Jar Jar Binks?

Una foto che non lascia spazio a dubbi ha sorpreso i fan di Star Wars in prospettiva del futuro impegnativo che attende il franchise: Ahmed Best conosciuto come l'interprete di Jar Jar Binks tornerà in un nuovo progetto della saga!

L'attore infatti ha postato uno scatto su Instagram che lo vede indossare una tuta speciale, adatta per la motion capture accompagna da alcuni hashtag come #jarjarbinks e #starwars che sembrerebbero proprio confermare il suo coinvolgimento nei nuovi (e tanti) progetti di Star Wars. Qualche tempo fa, infatti, Ahmed Best aveva definito il suo ritorno nel franchise come un nuovo inizio: l'attore aveva preso una lunga pausa da Star Wars fino alla sua comparsa come Kelleran Beq in The Mandalorian. D'altronde dopo aver interpretato uno dei personaggio più odiati della galassia, Best doveva pur riprendersi la propria rivincita con un altro ruolo, ben più eroico.

Adesso, però, sembrerebbe che l'attore sia tornato a vestire i panni di Jar Jar Binks in un nuovo progetto ancora top secret: tuttavia, c'è chi ha ipotizzato che il ritorno del personaggio non sia previsto né in TV né al cinema bensì, considerato il coinvolgimento della società Activision, in un nuovo videogame. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi sul futuro di Binks in Star Wars.