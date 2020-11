Star Wars: Ashley Eckstein sfoggia le nuove spade laser di Ahsoka e sorprende i fan

Chi ha seguito la stagione conclusiva di The Clone Wars ha potuto ammirare le nuove spade laser blu di Ahoska e ora è la stessa attrice che ha dato la voce al personaggio ad esibire le armi Jedi dal vivo.

Nelle foto condivise su Instagram da Ashley Eckstein e dai fan possiamo quindi notare la comparsa della doppiatrice in un raduno a tema spade laser, avvenuto all'interno del parco a tema Galaxy Edge. Dotata di mascherina e mantenendo la giusta distanza, l'interprete di Ahsoka si è quindi unita al gruppo, lasciando tutti di sasso.

"È arrivata una bella sorpresa oggi! Siamo andati ad un raduno di spade laser a Galaxy Edge e abbiamo incontrato Ashley Eckstein. Abbiamo potuto anche comprare le nuove spade di Ahsoka Tano, firmate da Ahsley Eckstein", scrivono gli utenti sui social.

La doppiatrice è molto legata al personaggio interpretato in The Clone Wars, in Rebels e in Episodio IX, e partecipa sempre volentieri agli eventi di Disneyland in America. Come segnala lei stessa, i nuovi modelli di spade laser proposti (Legacy Lightsaber) possono cambiare colore, dal verde all'azzurro, per rappresentare le tonalità viste nella serie di animazione di Dave Filoni.

Eckstein ha fondato anche un brand che propone prodotti ispirati alla Padawan togruta di Anakin Skywalker, tra vestiti e gioielli. Per saperne di più sulla serie vi rimandiamo alla recensione di The Clone Wars stagione 7, ricordandovi che con ogni probabilità Ahsoka arriverà in The Mandalorian grazie a Rosario Dawson.