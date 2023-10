Star Wars Ahsoka: 5 domande rimaste in sospeso dopo il finale di stagione

La prima stagione della serie TV con Rosario Dawson si è conclusa e il finale di Ahsoka non ha fornito le risposte a tutte le domande. Tanti sono i dubbi che rimangono in sospeso in attesa di una possibile stagione 2 che, a giudicare dal taglio netto della prima stagione, potrebbe essere un'ipotesi già concreta.

Ecco cinque questioni non risolte in Ahsoka:

Ahsoka e Sabine sono intrappolate su Peridea per sempre?

È alquanto improbabile che Ahsoka Tano e Sabine Wren rimangano su Peridea: la coppia troverà sempre un modo per tornare (anche attraverso i Purrgil) malgrado, in questo momento, la loro missione sia fallita e una nuova minaccia incombe sulla Nuova Repubblica causando inevitabilmente un nuovo conflitto.

Perché Thrawn sta andando a Dathomir?

Thrawn, insieme alle Grandi Madri prosegue verso Dathomir dove molte Sorelle della Notte furono sterminate da Conte Dooku e il Generale Grievous durante gli eventi delle Guerre dei Cloni. Ricordiamo che il Grand'Ammiraglio Thrawn ha con sé moltissimi oggetti simili a bare e crede che siano essenziali per l'Impero quanto sia essenziali portarli a Dathomir. E dunque si potrebbe azzardare l'ipotesi che Thrawn abbia bisogno del sostegno di più streghe possibili e che conti di resuscitarle.

Quali sono i piani di Thrawn?

La domanda precedente ci porta immediatamente a chiederci quali sono i piani del Grand'Ammiraglio Thrawn. Non possiamo negare che Thrawn si sia sempre mostrato fedele all'Impero, con il fine ultimo di riportare l'Impero al suo antico splendore ma nei romanzi di Timothy Zahn si fa riferimento anche a un duplice obiettivo, ossia quello di salvare il suo pianeta natale e bloccare un'invasione della Galassia da parte dei Grysk. Se questo intento venisse concretizzato in Ahsoka 2, avremmo una sfumatura diversa del Grand'Ammiraglio Thrawn.

Perché Baylan viene attirato su Peridea?

Baylan avverte che deve dirigersi a Peridea: c'è una forza oscura che può conferire a Morgan Elsbeth un grande potere, la stessa che invece sembra infastidire le Grandi Madri. Ebbene, Baylan sembrerebbe attirato dagli antichi utilizzatori della Forza: tutte le strade ci conducono verso l'entità maligna Abeloth.

Quale sarà il destino di Shin Hati?

Shin Hati è un personaggio che può essere ancora esplorato in Ahsoka: Padawan di Baylan, Shin Hati vuole unirsi al nuovo impero di Thrawn ma nel finale non riesce a raggiungere l'Occhio di Sion e dunque finisce con il prendersi cura dei banditi a Peridea. Su Peridea, come ricordiamo, sono rimaste bloccate anche Ahsoka e Sabine Wren: prevediamo fuoco e fiamme!