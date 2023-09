Star Wars Ahsoka: 5 teorie per il finale di stagione

Ahsoka si prepara ad arrivare al gran finale della sua narrazione dopo un viaggio incredibile raccontato nei primi sette episodi dello show di Star Wars con protagonista Rosario Dawson. Andiamo a scoprire cinque intriganti teorie a proposito di quello che potrebbe succedere nell’ultima puntata della serie tv creata da Dave Filoni.

Dopo aver parlato della durata dell’ottavo episodio di Ahsoka, torniamo a parlare dell’ultimo episodio della serie per cercare di capire quello che potrebbe accadere nell’ultima parte della serie dedicata all’universo creato da George Lucas.

La prima idea che vogliamo esplorare è quella relativa al grande potere di cui sarebbe alla ricerca Baylan Skoll: è probabile che nel finale dello show il personaggio riesca a trovare questa forza e che, magari, alla fine venga persino annientato proprio da quello che ha tanto cercato. Quello che sappiamo per certo è che Baylan fallirà nel suo tentativo, vista l’ascesa del Primo Ordine e gli eventi della trilogia sequel.

Andando un po’ più in profondità possiamo di certo aspettarci una morte importante: Thrawn sarà il grande villain del film crossover di Dave Filoni e un avversario ostico per gli eroi della serie. Questo potrebbe essere esplicato ai protagonisti di Ahsoka attraverso l’uccisione di uno dei personaggi principali o, magari, proprio di Baylan Skoll.

Proprio il fatto che Ahsoka rappresenti soltanto l’introduzione dell’arco narrativo di Thrawn, non è da escludere che i Ribelli alla fine non riescano ad avere la meglio sul villain, con un finale di prima stagione che potrebbe, in questo senso, ricordare quello di Avengers: Infinity War.

Quindi passiamo al possibile ritorno di un personaggio di Star Wars Rebels che ancora non è stato presentato nel primo capitolo di Ahsoka: parliamo di Zeb Orrelios, unico personaggio della Ghost Crew ancora non apparso nello show. Le restrizioni riguardanti il budget potrebbero aver impedito che Zeb fosse un personaggio principale della serie, ma data la breve presenza nella terza stagione di The Mandalorian, è probabile la sua comparsa prima dei definitivi titoli di coda dello show.

L’ultima idea che potrebbe essere sviluppata nel finale di stagione rappresenta il collegamento ideale tra Ahsoka e le altre opere del MandoVerse. Per questo, la minaccia rappresentata da Thrawn per tutti i personaggi di questa era di Guerre Stellari potrebbe essere esplicitata nell’apparizione di un altro grande protagonista degli show collegati: l’idea più ovvia e scontata è quella della chiamata in causa di Pedro Pascal e del suo Din Djarin, ma non è da eslcudere il ritorno di Luke Skywalker, destinato ad avere un ruolo fondamentale nella saga.

In attesa di capire come l’episodio finale cercherà di stupire i fan, vi lasciamo a una guida su cosa guardare per godere al meglio di Ahsoka.