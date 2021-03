Star Wars: Ahsoka, Benedict Cumberbatch spiega perché non sarà il grand'ammiraglio Thrawn

La seconda stagione di The Mandalorian è stata un susseguirsi di soprese, compreso il debutto live-action di Ahsoka Tano (Rosario Dawson), che ha ottenuto la sua serie spin-off. Probabilmente la vedremo alla ricerca del Grand'ammiraglio Thrawn che farà anche lui il suo debutto in live-action, ma non sarà interpretato da Benedict Cumberbatch.

L’attore infatti ha spiegato che non è interessato a sottoporsi a qualsiasi processo di trucco potrebbe essere richiesto per far diventare il personaggio una realtà.



Quando Collider ha chiesto a Cumberbatch se avesse sentito dell'interesse dei fan riguardo al personaggio, l'attore non era a conoscenza di chi fosse, chiedendo: "Il grande ammiraglio Thrawn? Diventa il personaggio di Peter Cushing (Grand Moff Tarkin) o qualcosa del genere?”



Dopo essere stato informato che è un villain dalla pelle blu, Cumberbatch ha confermato la sua idea: "Questo è un vero 'no' deciso da parte mia, in questo momento. Non mi interessa un personaggio che mi faccia diventare blu adesso. Seriamente, sto trascorrendo tempo prezioso con i miei figli e penso che stare seduto su una sedia per il trucco ed essere dipinto di blu, con la quantità di tempo che ci vorrebbe per farlo e poi toglierlo alla fine della giornata potrebbe semplicemente non essere il giusto momento nella mia vita per interpretarlo."



Thrawn ha debuttato per la prima volta in una trilogia di romanzi di Star Wars negli anni '90, ma dopo l'acquisto della Lucasfilm da parte della Disney, questi romanzi di Star Wars Expanded Universe sono stati relegati nell'angolo "Leggende" del franchise, separandoli dal canone ufficiale.

Fortunatamente, la serie animata Star Wars Rebels ha visto il ritorno del personaggio, che è stato doppiato da Lars Mikkelsen, offrendo una serie di nuove storie. In gran parte di Rebel, Thrawn è stato l'antagonista principale, e l'interesse dei fan per il personaggio era così forte che alcuni pensavano addirittura che potesse apparire in Star Wars: L'ascesa di Skywalker, tuttavia Thrawn non è stato menzione nel capitolo finale della Saga Skywalker.



Con The Mandalorian che si svolge anni dopo gli eventi di Rebels e Ahsoka alla ricerca di Thrawn, potrebbe giocare una parte integrante della nuova serie Star Wars: Ahsoka.



Scoprite chi potrebbe essere l’interprete di Ezra Bridger in Ahsoka e i primi dettagli sulla trama di Star Wars: Ahsoka.