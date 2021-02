Star Wars Ahsoka, ecco chi potrebbe interpretare Ezra Bridger secondo dei rumors

Lo straordinario successo di The Mandalorian su Disney+ ha portato all’espansione del mondo di Star Wars con tantissime altre serie tv in arrivo. Una di queste sarà dedicata ad Ahsoka Tano e secondo alcuni rumors sarebbe già stato individuato l’interprete del personaggio di Ezra Bridger.

Un nuovo video del canale Youtube Kessel Run Transmissions riporta la voce secondo cui Mena Massoud (Aladdin) sarebbe stato scelto per il ruolo di Ezra Bridger nel prossimo live-action.

Da quando Massoud ha interpretato Aladdin nel 2019, film che ha incassato oltre un miliardo di dollari al botteghino, non è stato coinvolto in molti progetti. Questa sarebbe un’ottima opportunità per l’attore, dato che Ezra è uno dei personaggi preferiti dai fan proprio come Ahsoka.

La Disney non ha ancora commentato le voci ma se il casting finisse per essere vero, ciò aumenterebbe notevolmente l'hype dei fan per il live-action dal titolo Ahsoka.



L'attore che ha prestato la sua voce a Ezra in Star Wars Rebels è Taylor Gray che ha parlato con Hidden Remote della fine di Rebels.



"Penso che sia stato un grande finale e ha concluso la storia; Lothal è al sicuro ed Ezra è diventato completo come Jedi e ha imparato la via dei Jedi attraverso l'altruismo. Ho grandi speranze che torni, è diventato un formidabile Jedi e sappiamo che è là fuori da qualche parte nello spazio profondo. Mi è piaciuto così tanto lavorare con il cast e la troupe, avevamo un fantastico gruppo di persone ed era un ambiente così divertente in ogni registrazione. Gli eventi in cui interagivamo con i fan erano/sono così belli. È bello ascoltare i sentimenti delle persone che guardano e si scambiano storie su Star Wars e sui nostri personaggi, è incredibile quanto le persone ci tenessero. Ne sono molto grato."



Ahsoka Tano, interpretata da Rosario Dawson, ha fatto il suo debutto nel quinto episodio della seconda stagione di The Mandalorian mandando in visibilio tutti i fan di Star Wars che l'aspettavano da molto tempo.



Intanto i primi dettagli sulla trama della serie Ahsoka sono iniziati ad emergere, e secondo un altro rumors Lars Mikkelsen potrebbe vestire i panni di Thrawn in Ahsoka. Vi piacerebbe vedere Mena Massoud nei panni di Ezra? Fatecelo sapere nei commenti!