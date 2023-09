Star Wars Ahsoka, chi è il Senatore Hamato Xiono: lo abbiamo già visto?

Nel corso del terzo episodio di Ahsoka, la nuova serie Star Wars che ha debuttato un paio di settimane fa su Disney+, ha fatto il suo esordio in live-action il personaggio del Senatore Hamato Xiono (Nelson Lee), ma ai fan più attenti e appassionati, il suo ruolo non è stato certo una novità, in quanto era già apparso in precedenza nel canone.

L'intero episodio è quasi un lunghissimo combattimento con alcuni lampi di addestramento Jedi, ma c'è stato spazio anche per un po' di buona vecchia politica alla Star Wars. Mentre Ahsoka Tano (Rosario Dawson) e Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) si avvicinano al sistema Denab, il Generale Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) affronta la parte politica della questione in un incontro con il Cancelliere Mon Mothma (Genevieve O'Reilly) e una serie di Senatori della Nuova Repubblica, uno dei quali sembra particolarmente determinato a dare filo da torcere a Hera: il Senatore Hamato Xiono (Nelson Lee).

L'apparizione del Senatore Xiono in Ahsoka, insieme a quella di Mon Mothma, era stata anticipata fin dai primi trailer, e ha lasciato molti fan a chiedersi quale sarebbe stato esattamente il suo ruolo nella nuova serie. Infatti, sebbene questo sia il suo debutto in live-action, non è la sua prima apparizione in Star Wars: è stato visto in precedenza nella serie animata Star Wars Resistance, ambientata decenni dopo gli eventi di Ahsoka. Interpretato da Tzi Ma, è il padre del protagonista Kazuda "Kaz" Xiono (Christopher Sean).

Resistance è stata una serie durata solo due stagioni, ma che vale sicuramente la pena di vedere non solo per i fan di Star Wars, ma anche per chiunque sia alla ricerca di qualcosa di leggero e divertente. La serie segue Kaz Xiono mentre si unisce alla Resistenza del Generale Leia Organa (doppiato da Carolyn Hennesy) di fronte alla crescente minaccia del Primo Ordine. La serie inizia circa sei mesi prima de Il risveglio della Forza e dura fino a poco dopo Gli ultimi Jedi. Viviamo gli eventi di entrambi i film attraverso gli occhi di Kaz e dei suoi amici.