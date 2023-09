Star Wars Ahsoka, il colpo di scena sull'identità di Marrok spiegato bene

Il mondo di Star Wars è sempre stato pieno di personaggi incredibilmente enigmatici costantemente coperti da una maschera. E' stato così per Darth Vader e Boba Fett, due delle personalità più amate del franchise. Questa volta è toccato anche ad Ahsoka con il misterioso Marrok.

Fin dal primo momento è stato elevato a personaggio "figo" per la sua spada a doppia lama, la sua armatura e la scelta di dire pochissime parole. Insomma, forse è proprio il suo essere incredibilmente taciturno e dedito all'azione a renderlo un personaggio molto più affascinante degli altri. Rimane però il mistero su chi possa essere questa misteriosissima entità. Tra i fan continuano a circolare teorie su chi potrebbe essere colui che si nasconde dietro la maschera ma le ipotesi non portano ad una conclusione attendibile.

L'episodio 4 di Ahsoka mostra un cameo attesissimo ma, allo stesso tempo, fa dare uno sguardo in più su questo misterioso personaggio sensibile alla Forza. Sul sito ufficiale di Guerre Stellari, Marrok viene raccontato come un ex-Inquisitore, spiegando l'utilizzo della spada classica di questa categoria. Inoltre, è un mercenario. Solo nel quarto episodio si viene a scoprire la sua vera identità di Fratello della Notte. Nonostante non venga esplicitamente detto, la morte del personaggio ricorda moltissimo nella dinamica quella di Savage Opress in The Clone Wars, lasciando intendere che anche Marrok potesse essere un Fratello della Notte.

Per approfondire meglio ciò che viene raccontato, vi consigliamo cosa vedere per capire meglio Ahsoka. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!