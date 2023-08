Star Wars Ahsoka, come fa Sabine a collegarsi alla Forza?

Sembra che Ahsoka sia tra le serie più di successo di Disney+, e lo sceneggiato è ogni giorno al centro di teorie e commenti. Dei fan si sono infatti domandati come Sabine Wren sia capace di collegarsi alla forza.

Un utente di Reddit ha riportato una teoria legata al talento di Sabine. "Ho un'intuizione sul percorso di Sabine per diventare una Jedi. E se il modo in cui si collega alla Forza fosse attraverso la sua arte? Potrebbe imparare a dipingere in modo 'profetico', per così dire, e ad attingere alla stessa mentalità durante i combattimenti. Magari lo sta già facendo ma non se ne rende conto, come quando aiuta Ezra a entrare nel Mondo tra i Mondi e a sbloccare la Mappa Stellare. Essendo io stesso un creativo, penso che sarebbe un'aggiunta molto bella alla storia, l’idea che l’ arte sia un'altra espressione della Forza che scorre attraverso ogni essere vivente. È così anche nella vita reale.”

L’idea dell’utente collega l’uso della forza all’espressione artistica del personaggio, ma non è la prima volta che questo legame viene esplorato all’interno della saga. Una connessione tra l'arte e la Forza è apparsa anche nel primo episodio di Star Wars Visions Volume 2. Resta ancora da scoprire in che modo Sabine possa eventualmente tradurre la sua attitudine all'arte nel combattimento con la spada laser e nella telecinesi.

In ogni caso la serie Disney ha ancora molti aspetti da rivelare, e i fan sembrano entusiasti, nonostante in molti si siano lamentati di un difetto dell’episodio 3 di Ahsoka.