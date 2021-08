Star Wars: Ahsoka, Disney alla ricerca di un'attrice per il ruolo di Sabine Wren

Le intenzioni di Disney per quanto riguarda la serialità televisiva targata Star Wars sono ormai chiare: la voglia è quella di attingere in maniera sempre più massiccia alle serie animate del franchise, introducendo le versioni live-action di personaggi come Ahsoka Tano, Bo Katan e, stando alle ultime voci, Sabine Wren.

Pochi giorni dopo la conferma di Rosario Dawson sull'arrivo di Mena Massoud e Lars Mikkelsen nello show su Ahsoka, infatti, delle nuove indiscrezioni parlano di Disney e Lucasfilm alla ricerca dell'attrice adatta proprio per il ruolo del personaggio già apparso in show animati come Star Wars Rebels, nonché atteso da molti fan già in The Mandalorian.

Sabine Wren, ricordiamo, è una guerriera mandaloriana che prese parte alla prima ribellione contro l'Impero: ispiratrice del simbolo dell'Alleanza per la Restaurazione della Repubblica, la nostra fa parte del clan Wren e reclama la proprietà della Darksaber, la leggendaria arma apparsa anche in The Mandalorian tra le mani del Moff Gideon di Giancarlo Esposito, nella speranza di liberare una volta per tutte Mandalore dalla stretta dell'Impero.

Siamo, comunque, ancora nel campo delle ipotesi: ad oggi nessun'attrice è stata concretamente accostata al ruolo, per cui non resta che attendere per ulteriori sviluppi. Qui, intanto, trovate tutto ciò che sappiamo sullo show su Ahsoka Tano.