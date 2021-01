Star Wars: Ahsoka, emergono i primi dettagli sulla trama della serie Disney+

L'introduzione in live-action di Ahsoka Tano nel quinto e straordinario episodio di Star Wars: The Mandalorian 2 ha mandato in visibilio tutti i fan della protagonista di Star Wars: The Clone Wars, soprattutto dopo che all'Investor Day dello scorso dicembre è stata annunciata la serie spin-off a lei dedicata, Star Wars: Ahsoka.

Proprio quell'episodio, comunque, oltre a mandare avanti l'importantissima trama di Grogu e Mando, ha dato le primissime coordinate della storia che verrà affrontata nella serie su Ahsoka, dato che stando a quanto riportato da Kessel Run Transmission la narrazione dovrebbe concentrarsi proprio sulla ricerca da parte della Jedi del Grand'Ammiraglio Thrawn, storico nemico di Star Wars: Rebels dove è comparsa anche Ahsoka.



Non solo, perché a quanto pare Thrawn non sarà l'unico obiettivo della protagonista, dato che sempre secondo il sito Ahsoka dovrebbe mettersi anche sulle tracce di Ezra Bridger, giovane jedi scomparso proprio insieme a Thrawn alla fine di Rebels, che dunque dovrebbe fare il suo debutto in live-action proprio in Star Wars: Ahsoka (ma era preventivabile).



Questo vuol dire che lo show riprenderà esattamente dal punto in cui si era fermato Rebels, tant'è che Kessel Run Transmission sostiene che il progetto è anche basato su degli script mai utilizzati di un possibile sequel della serie animata. E nell'epilogo di Rebels vediamo proprio Ahsoka cercare e trovare Sabine Wren e scoprire che Ezra è ancora vivo, da qualche parte.



Questo vuol dire che la Wren dovrebbe comparire anche in versione live-action in Ahsoka.