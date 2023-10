Star Wars Ahsoka, Hayden Christensen ritorna anche nell'ultimo episodio?

Nel corso degli otto episodi di Ahsoka, miniserie Star Wars dedicata all'ex-padawan di Anakin Skywalker, era inevitabile comparisse anche il suo vecchio maestro, interpretato nuovamente da Hayden Christensen. Lo abbiamo visto negli episodi 4 e 5 nel Mondo tra i Mondi, per poi ritrovarlo come ologramma in seguito. Ma appare anche nel gran finale?

Negli ultimi istanti del finale di Ahsoka, Ahsoka e Sabine si ritrovano di nuovo sul pianeta Peridea, dove vivono tra i piccoli granchi eremiti, i Noti. Per un breve momento, avendo lei stessa mostrato capacità di Forza, Sabine guarda in lontananza dal villaggio, come se riuscisse a percepire qualcosa. Si volta indietro e si incammina verso la loro nuova casa, convinta che non fosse nulla.

In seguito, però, Ahsoka stessa dà un'occhiata e sorride prima di voltarsi per seguire la sua padawan. Mentre si allontana, vediamo in lontananza che dopo tutto c'era qualcosa, il fantasma di Forza di Anakin Skywalker.

Questo momento chiude il cerchio non solo per Ahsoka, ma aggiunge anche una certa profondità alla storia di Anakin, anche se a questo punto della linea temporale di Star Wars, il personaggio è già morto. Avendo trovato la propria pace, come dimostra la sua capacità di manifestarsi come Fantasma di Forza dopo aver aiutato Luke a sconfiggere l'Imperatore, Anakin ha finalmente potuto vedere la sua apprendista non solo raggiungere la propria grandezza, ma anche trasmettere ciò che aveva imparato a un proprio apprendista.

È un momento che segna un immenso orgoglio per il suo personaggio e che apparentemente chiude il cerchio per lui.

L'assenza di una scena post-credits in Ahsoka permette di sentire tutto il peso del ritorno di Anakin come fantasma di Forza. Dopo essere stato visto in precedenza sia in forma olografica che come uno strano ibrido di fantasma di Forza/visione nel Mondo tra i Mondi, questo è stato un tipo di apparizione diversa, più simile all'Anakin visto alla fine de Il ritorno dello Jedi. Resta da vedere se tornerà in un'eventuale seconda stagione di Ahsoka.

Il fatto che Ahsoka e Anakin chiudano insieme il finale di questa storia è particolarmente appropriato. Gran parte di questa stagione è stata dedicata alla sua crescita come maestro, accettando allo stesso tempo che ciò che è accaduto al suo stesso maestro non è stata colpa sua. Capisce che Anakin è sempre stato al suo fianco e che ora deve fare lo stesso per Sabine, lasciandosi alle spalle Anakin nel frattempo. È una separazione emozionante, ma in cui Anakin può essere orgoglioso della sua apprendista mentre completa la sua ultima lezione.