Star Wars: Ahsoka inizia già ad insultare i fan dei film prequel?

Le prime due puntate di Ahsoka sono state pubblicate e già cominciano ad affiorare, sulla rete, le prime polemiche riguardanti la nuova serie ambientata nell’universo di Star Wars e le difficoltà di narrazione nel dover rimanere coerenti con un racconto già tanto esplorato e ricco di situazioni già viste e da cui partire.

Rosario Dawson è sicura che Ahsoka sia una serie da vedere e dopo i primi due episodi il pubblico sembra essere d’accordo con lei, con le percentuali di gradimento sull’aggregatore Rotten Tomatoes che si assestano, al momento, sopra il 90%.

Eppure c’è già chi ha trovato qualcosa su cui ridire e da criticare aspramente della nuova serie di Dave Filoni che va ad allargare ulteriormente il franchise creato da George Lucas quasi 50 anni fa.

Il plot twist che vede coinvolta Sabine Wren, infatti, ha lasciato interdetto più di qualcuno, tra i fan storici della saga, con i più critici che hanno accusato il nuovo show di non essere coerente con quanto già visto nei capitoli precedenti.

Alla fine del primo episodio, infatti, Sabine viene trafitta all’altezza dell’addome da una spada laser, proprio come accaduto a Qui-Gon Jinn in La Minaccia Fantasma. Al contrario però del potente Jedi, l’eroina di Star Wars Rebels sopravviverà alla ferita, come mostrato all’inizio della seconda puntata, lasciando interdetti i più feroci sostenitori della coerenza narrativa ad ogni costo.

A parziale giustificazione di sceneggiatori e autori, c’è da dire che la ferita di Sabine sembra leggermente più periferica rispetto a quella subita dal personaggio interpretato da Liam Neeson e che i fatti di Ahsoka si svolgono quarant’anni dopo quelli raccontati nel primo film della trilogia prequel, con la scienza medica che, nel frattempo, potrebbe aver fatto dei passi in avanti importanti, nella medicazione delle ferite da spada laser.

Nonostante questa critica, mossa da molti, il nuovo show televisivo, sembrerebbe aver centrato l’obiettivo e, in attesa dei prossimi episodi, vi lasciamo a un’analisi delle prime due puntate di Ahsoka.