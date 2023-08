Star Wars, Ahsoka introduce una delle parti più folli di Rebels e i fan sono confusi

Non c'era alcun dubbio che la narrazione di Ahsoka avrebbe assunto la funzione in qualche modo di sequel di Star Wars Rebels, sia per quanto riguarda le dinamiche lasciate in sospeso tra i personaggi, sia per quel che riguarda alcune particolari ambientazioni e avvenimenti. Ora, nell'episodio 3 è stato introdotto in live-action un altro elemento.

Tutti i fan che si aspettavano di vedere il purrgil in Ahsoka hanno azzeccato le loro previsioni: le strane balene spaziali sono apparse in carne e ossa nel terzo episodio della serie. Anche se sono state viste solo per poco tempo, è stato sufficiente per collegare la trama in corso dello show alla scomparsa di Ezra Bridger, un evento che il purrgil ha inavvertitamente causato nei momenti finali di Rebels.

"Ci ho pensato molto... È una di quelle cose che ti fanno dire: 'Ok ragazzi, adoro l'idea di una scena alla fine dei titoli di coda!'". Filoni ha precedentemente rivelato di voler includere un teaser che coinvolgesse il purrgil e Bridger. "Ma per quanto sia allettante, ho [deciso che] se la farò, allora voglio farla bene, e non voglio impegnarmi in questo momento perché le cose potrebbero cambiare. Quindi ho molte teorie al riguardo su quello che penso accada e su dove si trovano. Dirò questo: non sono morti. Entrambi sopravvivono, sia Ezra che Thrawn direi che sopravvivono". Ecco quello che sappiamo sul ritorno di Ezra Bridger.

Sebbene sia un sequel di Rebels, la serie in live-action riprende subito dopo gli eventi di The Mandalorian e The Book of Boba Fett, in cui abbiamo visto l'ex Jedi alla ricerca del Grand'Ammiraglio Thrawn (Lars Mikkelsen) e aiutare Luke Skywalker ad addestrare Grogu. Ahsoka è affiancata nella sua nuova missione da Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) e Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead), alleate di lunga data, nel tentativo di rintracciare Thrawn, che l'ultima volta è stato visto scomparire nelle profondità dello spazio dopo un confronto con Ezra Bridger (Eman Esfandi). Star Wars: Ahsoka è l'ultima serie live-action del duo creativo di Lucasfilm, Jon Favreau e Dave Filoni.