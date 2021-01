Star Wars: Ahsoka, sarà Lars Mikkelsen a vestire i panni di Thrawn nella serie Disney+?

Stando ad alcuni rumor che stanno facendo velocemente il giro del web nelle ultime ore, l'ottimo e stimato Lars Mikkelsen, fratello di Mads Mikkelsen e già interprete di House of Cards, The Witcher e Sherlock, sarebbe entrato in trattative con LucasFilm per interpretare il Grand'ammiraglio Thrawn nell'annunciata Star Wars: Ahsoka.

Stando infatti ad alcune fonti che si dicono "vicine al progetto", la produzione avrebbe puntato gli occhi proprio su Mikkelsen per affidargli questo complesso e sensibile ruolo da cattivo nel progetto Diseney+ con protagonista Rosario Dawson nei panni dell'amatissima Jedi già al centro del racconto in Star Wars: Rebels e introdotta in versione live-action nel quinto e straordinario episodio di Star Wars: The Mandalorian lo scorso autunno 2020.



Le fonti sostengono che lo studio e Mikkelsen avrebbero addirittura già raggiunto un accordo, anche se non è stato ancora confermato né ufficializzato nulla dato il largo anticipo del casting. Al lavoro sulla serie di Ahsoka c'è comunque Dave Filioni, creatore del personaggio. Come già accaduto per Tamuera Morrison o la Dawnson, molto probabilmente questi casting non verranno confermati fino all'arrivo degli episodi della serie, dunque non ci saranno ufficializzazioni in merito.



Ad ogni modo, Mikkelsen aveva già prestato la sua voce a Thrawn in Star Wars: Rebels, il che lo rende la scelta perfetta per il ruolo.