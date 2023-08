Star Wars Ahsoka: sotto la maschera di Marrok si nasconde quell'amatissimo personaggio?

Star Wars Ahsoka ha inserito una citazione a Rebels nell’episodio 3 della serie, e sempre all’interno del medesimo episodio sono presenti dei dettagli che hanno fatto fioccare le teorie dei fan sull’identità di un particolare personaggio.

La fanbase continua difatti a speculare sull’identità di Marrok all’interno della serie. La teoria più popolare è quella che indica Ezrà come possibile indiziato numero uno. Nell’episodio 3 di Ahsoka, Sabin Wren sostiene di non aver visto un Purrgil sin dalla scomparsa di Ezra. Marrok era presente in quella scena e sembrava almeno vagamente interessato alle creature che volavano intorno a lui, questo sembrerebbe essere il collegamento che ha spinto i fan ad abbracciare questa teoria. Bisogna dire però che Ezra non è l'unico personaggio collegato a loro, dato che anche Grogu ha visto il Purrgil mentre viaggiava al fianco di Din nella terza stagione di The Mandalorian. Questo potrebbe allargare il campo dei possibili sospettati e allo stesso tempo indebolire in qualche modo la connessione tra Ezra e Marrok.

Il 6 settembre uscira su Disney+ il quarto episodio di Ahsoka, che potrebbe fornire delle delucidazioni in merito alla questione Marrok.

Rimangono momentaneamente degli interrogativi in sospeso all’interno della serie, ma allo stesso tempo Ahsoka ha confermato uno dei passaggi più controversi di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. E voi cosa ne pensate di questa teoria? Fatecelo sapere nei commenti.