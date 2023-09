Star Wars, in Ahsoka la miglior performance di sempre di Hayden Christensen?

Dopo l'apparizione nel finale del quarto episodio, il quinto episodio di Ahoska ha visto il definitivo ritorno di Hayden Christensen nei panni del giovane Anakin Skywalker tornato per riconciliarsi con la sua vecchia padawan. L'attore si sta prendendo una sua personale rivincita dopo le critiche al tempo della trilogia prequel di Star Wars.

Il Prescelto appare brevemente alla fine di Ahsoka nell'Episodio 4, "Fallen Jedi", e insegna alla sua apprendista Ahsoka Tano (Rosario Dawson) un'ultima lezione nell'Episodio 5, "The Shadow Warrior", facendole ripercorrere alcuni momenti chiave del suo percorso sia prima che dopo aver lasciato l'Ordine Jedi.

È un momento importante per lei, che si trova a fare i conti con il fatto che il suo maestro non era perfetto e ha fatto alcune delle cose peggiori che si siano mai viste, ma questo non significa che lei sia come lui. L'intero episodio è molto emozionante e il ritorno di Christensen nei panni di Anakin lo rende ancora più speciale.

Ma non è sempre stato così. Chiunque fosse presente quando negli anni 2000 uscirono L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith ricorderà che tutti erano ansiosi di vedere la transizione di Anakin Skywalker in Darth Vader e che questi film non riuscirono mai a soddisfare le altissime aspettative dei fan, il che portò a molta frustrazione.

Tale frustrazione è stata incanalata verso le persone che avevano lavorato a quei film, e lo stesso Hayden Christensen ha dovuto sopportarne una buona parte nonostante il suo ottimo lavoro. Ora che finalmente è tornato, è giusto che si stia prendendo la sua personale rivincita con i fan, specialmente quelli che all'epoca della trilogia prequel erano più piccoli e che oggi lo considerano un idolo di Star Wars.

Per molto tempo, i fan di Star Wars hanno sognato di vedere gli eventi della serie animata The Clone Wars in live-action. Per Christensen è stata sicuramente una sfida, perché l'Anakin che ha interpretato è stato scritto con un intento diverso da quello di The Clone Wars. Lo scopo dei Prequel era quello di mostrarci come Anakin, una brava persona, cadeva nel Lato Oscuro nonostante avesse le migliori intenzioni.

The Clone Wars ha visto alcuni momenti oscuri con lui, ma erano più intenti a mostrare perché fosse il Prescelto e quanto fosse buono nonostante tutto quello che avrebbe fatto in seguito. L'Anakin interpretato da Christensen non era generalmente di buon umore come quello di Matt Lanter, mentre quello di Lanter non era mai così angosciato e cupo come quello di Hayden, il che è normale per due attori diversi che interpretano lo stesso personaggio.

L'interpretazione di Christensen dell'Anakin di The Clone Wars non è uguale a quella di Lanter, ma non doveva esserlo per forza. Non è nemmeno la stessa interpretazione di Anakin nei Prequel. Christensen riesce invece a colmare il divario tra queste due iterazioni in modo fluido e a fornire probabilmente la sua miglior interpretazione in assoluto.