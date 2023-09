Star Wars Ahsoka, nuovo mistero: su Peridia ci sarà un altro grande villain?

Se Lars Mikkelsen ha fatto la storia di Star Wars come Grand'Ammiraglio Thrawn, il ritorno del villain in Ahsoka, però, potrebbe non essere l'unico e anticipare anche un altro villain da scoprire negli ultimi due episodi della serie TV di Dave Filoni.

Ahsoka ha saputo regalare grandi emozioni al fandom, ma non solo: Ahsoka ha fatto la storia di Star Wars e nel corso delle sei puntate dello show Disney+ ci siamo trovati davanti anche al ritorno di Anakin Skywalker. Adesso che è il momento di Thrawn, vediamo che nell'ultimo episodio ha stretto un'alleanza con le Sorelle della Notte di Dathomir : si tratta di un'unione certamente pericolosa ma potrebbe esserci anche un'altra forza contro la quale dovrà combattere Ahsoka che spaventerebbe e Grandi Madri ma attirerebbe anche Baylan Skoll.

Su Peridia, tutti gli indizi portano, a Abeloth: è un'entità maligna, chiamata anche Portatrice del Caos e Amata Regina delle Stelle. Stiamo parlando dell'incarnazione del male e abbracciando il lato oscuro della Forza è un villain molto temibile.

La sua anima è corrotta: divenne la Madre, nel trio della forza Forza composto dal Padre, dal Figlio e dalla Figlia. Nel ruolo portò la serenità tra il Figlio e la Figlia, riportando l'equilibrio. Ma nel tentativo di ottenere l'immortalità, bevve dalla Fonte del Potere e si bagnò nella Piscina della Conoscenza trasformandosi in un'entità maligna in grado di possedere infiniti corpi. Abeloth tentò più volte Luke Skywalker, lo stesso che la sconfisse ma senza avere la certezza dell'addio definitivo.

Che sia questo il momento giusto per Abeloth? Lo scopriremo nelle prossime puntate: nell'attesa, però, potete scoprire quale serie TV Hayden Christensen vorrebbe in live-action.