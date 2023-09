Star Wars Ahsoka nasconde un cameo segreto di Darth Maul?

La nuova serie Disney ha molti possibili intrecci con altri prodotti dell’universo Star Wars, infatti Ahsoka servirà a introdurre il nuovo film dedicato a Rey. Oltre a questo, nell’ultimo episodio uscito è possibile che ci sia un cameo nascosto, riconducibile a Darth Maul.

L’utente @Starwarsonly ha ripubblicato sul social X un estratto dell’episodio, che va dal minuto 8.30 al minuto 9. La clip mostra Ahsoka che culla un pilastro in un tempio delle Sorelle della notte, e secondo i sottotitoli si sente un "mormorio spettrale". L’utente ha scritto “Quindi si può sentire Darth Maul che sussurra "È il Prescelto" in questa scena.... se non mi credete, guardate la scena e ascoltate attentamente”.

Il post è diventato immediatamente virale e ha scatenato le speculazioni dei fan in merito alla voce misteriosa. Qualcuno non si è mostrato convinto e ha scritto “non lo so…io penso possa essere solamente un sussurro qualsiasi”, un altro utente è andato nel dettaglio: “probabilmente è il figlio. La voce di Maul non avrebbe molto senso in questo scenario in particolare, dato che l’unica connessione che lui ha con questo contesto sarebbe che il tempio apparteneva all’antica civiltà delle sorelle della notte, ma in ogni caso loro esistevano ben prima di Maul, non mi convince in tutta onestà”.

Sembra quindi che la serie attualmente in streaming su Disney+ nasconda segreti e riferimenti molto interessanti, uno di questi in Ahsoka è il colpo di scena sull’identità di Marrok. E voi cosa ne pensate di questo possibile “cameo”? Fatecelo sapere nei commenti.