Star Wars: Ahsoka, Natasha Liu Bordizzo parla del suo allenamento con la spada

In una recente intervista, l'attrice Natasha Liu Bordizzo ha commentato il suo ruolo nei panni della mandaloriana Sabine Wren nella serie TV di prossima uscita Star Wars: Ahsoka; in particolare, ciò che l'ha più entusiasmata (e stancata) è stato padroneggiare la sua nuovissima arma da combattimento.

"Sono davvero contenta di esserne fuori" ha dichiarato l'attrice. "È stato parecchio difficile parlare del mio addestramento al combattimento. Come se non bastasse, ho dovuto utilizzare la sciabola: ecco cosa ho fatto per tutto il tempo. In The Mandalorian, la fisicità è molto occidentale, mentre lo stile di lotta con la sciabola si ibrida con quello tipico dei samurai. Cercare di incarnare questi due principi – a volte in successione – nella stessa coreografia è stato molto interessante, perché esprimono modi di essere davvero differenti. Mi sono divertita tantissimo nel tentativo di padroneggiare entrambe le tecniche". Era l'agosto 2022 quando Natasha Liu Bordizzo definì Sabine Wren in Ahsoka come "completamente nuova".

Durante la Star Wars Celebration a Londra, l'attrice ha colto l'occasione per raccontare altri dettagli sulla sua esperienza. "Ci è voluto del tempo" ha continuato. "Mesi e mesi, eppure ne sono così grata di tutto il tempo a disposizione, perché sarebbe stato orribile essere in ritardo e cercare di raggiungere un livello per cui non mi ero allenata abbastanza". Cosa le riserverà il futuro? "Se faremo una seconda stagione... allora mi allenerà ancora, a partire dal minuto in cui sarà annunciato il mio ritorno" ha concluso con ironia.

La serie TV debutterà su Disney+ nell'agosto 2023. Nell'attesa, una domanda sorge spontanea: è necessario vedere Rebels per capire gli eventi di Ahsoka?