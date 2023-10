Star Wars Ahsoka: i numeri dell'episodio finale sono stati terribilmente bassi?

Ahsoka, la serie TV spin-off di The Mandalorian, ha concluso l'arco narrativo della prima stagione con molte domande e poche risposte, sottintendendo una prossima seconda stagione mirata a fare chiarezza al pubblico che, forse in termini di ascolti, però potrebbe non aver premiato la serie TV di Dave Filoni.

Secondo i dati di Samba TV, il finale di stagione di Ahsoka è stato visto da 863.000 famiglie nel corso di cinque giorni: numeri che non possono di certo essere accostati a un flop ma neanche vicini alle prestazioni di The Mandalorian 3 (1,5 milioni) e che mostrano un lieve calo dell'interesse nei confronti della serie TV con Rosario Dawson. Infatti, il primo episodio di Ahsoka è stato visto da 1,2 milioni di famiglie statunitensi, mentre i dati Disney+ parlano di 14 milioni di visualizzazioni globali per la premiere di Ahsoka. La conclusione, letti i numeri del bilancio, è che la nuova serie TV di Filoni, spin-off di The Mandalorian, è andata abbastanza bene da attirare il pubblico e far pensare a una seconda stagione di Ahsoka.

La serie TV da solista per Ahsoka chiude la sua prima stagione con un buon seguito e una buona traccia per una nuova stagione dove, è indubbio che gli ascolti potrebbero essere rafforzati considerevolmente. Nell'attesa di novità da Lucasfilm potete dare un'occhiata alla nuova teoria sui Dei di Mortis in Ahsoka.