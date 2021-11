Star Wars Ahsoka, parla Dave Filoni: 'Avevo in mente questa storia da anni'

Mentre è stata annunciata l'attrice che interpreterà Sabine Wren in Ahsoka, lo sceneggiatore Dave Filoni ha parlato della prossima serie televisiva di Disney+ ambientata nell'universo di Star Wars e spiegato quanto significhi per lui il progetto.

Parlando con Empire, Filoni si è aperto sui alcuni retroscena della serie tv, la cui data d'uscita è ancora sconosciuta. "È stato elettrizzante poter iniziare a lavorare definitivamente su questa serie, devo ammetterlo. È una storia che ho avuto in mente per anni, e che ho sempre sperato di poter fare un giorno. Ma nonostante ciò è stato spiazzante ritrovarmi finalmente lì, davanti al computer, a scrivere proprio questa storia. E' stata una sfida: ci avevo pensato per anni, e ad un certo punto dovevo lavorarci davvero."

Come si può facilmente immaginare, la serie tv di Star Wars offre a Dave Filoni la possibilità di raccontare la storia di Ahsoka, permettendogli grande libertà di manovra. "Ho pensato a questa avventura per diverso tempo, ma ovviamente nel corso degli anni si è evoluta nella mia testa. Anni fa, per esempio, non avrei mai immaginato che Ahsoka avrebbe avuto a che fare con un tale di nome Din Djarin, o con un bambino che assomiglia a Yoda. È una grande lezione su come, collaborando con altri grandi creativi come Jon Favreau, si possono aggiungere alla tua storia livelli di profondità e dettagli ai quali non avresti pensato".

