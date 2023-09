Star Wars Ahsoka, perché Ray Stevenson non è il tipico villain della saga

La nuova serie Star Wars: Ahsoka ha iniziato da qualche settimana la sua programmazione su Disney+ e giunti quasi al quinto episodio possiamo iniziare a tirare un po' le somme su quegli aspetti che hanno continuato una tradizione e quelle novità che sono state introdotte; tra queste c'è sicuramente il villain del compianto Ray Stevenson.

Il Baylan Skoll di Ray Stevenson è stato uno degli elementi più acclamati di Ahsoka per la complessità che il personaggio ha mostrato sullo schermo. Mentre gran parte della storia di Star Wars si è basata sull'iconografia dei samurai, compresi i Jedi e i loro stili di combattimento, Peter Ramsey, regista dell'Episodio 4 di Ahsoka, ha affermato che Skoll è stato sviluppato in modo diverso. Secondo il regista, gli autori della serie volevano che il personaggio avesse l'aspetto di un cavaliere medievale.

"Ha uno stile di combattimento completamente diverso, che si presta molto alla fisicità di Ray", ha dichiarato Ramsey in una recente chiacchierata con IGN. "È uno stile - ha continuato il regista - che ha aggiunto molto al personaggio e alla sua tendenza a giocare a scacchi con chi incontra".

"Sembrava davvero di guardarlo giocare una partita a scacchi, invece di essere caratterizzato da frenesia o altro", ha aggiunto il regista. "Quindi si allunga il tempo prima che sia in grado di sferrare un colpo. È stato il momento in cui ci siamo detti: 'Ok, vogliamo davvero scavare nel bagaglio di Kurosawa per questa storia. Lo sfrutteremo il più a lungo possibile finché non cominceremo a metterci in imbarazzo, ma lasceremo che abbiano un grande momento di stallo'. Si trattava di verificare le debolezze dell'altro e di capire chi avrebbe vinto questa battaglia prima ancora che iniziasse. E lasciare che si svolgesse da lì".

Nel frattempo, scoprite quanto durerà l'Episodio 5 di Ahsoka, che debutterà domani su Disney+.

Pur essendo sensibile alla Forza, Skoll non è né un Jedi né un Sith. Un tempo era un membro dell'Ordine Jedi, ma fu una delle decine di persone che sfuggirono all'Ordine 66 durante l'ascesa dell'Impero Galattico. La sua spada laser color ocra è un'indicazione del suo ruolo all'interno della tradizione: non ha abbracciato il Lato Oscuro della Forza, né è tornato all'Ordine Jedi attualmente ricostituito da Luke Skywalker in questo momento della linea temporale di Star Wars.