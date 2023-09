Star Wars, Ahsoka ha piazzato un grosso buco di trama tra Anakin e Thrawn?

Il sesto episodio di Ahsoka potrebbe aver causato una specie di buco di trama che riguarda il rapporto tra Thrawn e Anakin. Le domande dell’imperiale per conoscere il nome del maestro della protagonista potrebbero in qualche modo andare in contrasto con la caratterizzazione del personaggio e col fatto che Anakin e Thrawn si conoscano già.

Dopo avervi indicato 5 dettagli fondamentali dell’episodio 6 di Ahsoka, torniamo a parlare della puntata intitolata Far, Far Away per esplorare quello che potrebbe essere un’incongruenza nel rapporto tra l’ammiraglio Thrawn e il leggendario Jedi Anakin Skywalker.

Saputo che Ahsoka è ancora viva e in viaggio per Peridea, Thrawn chiede a Morgan Elsbeth tutte le informazioni possibili a proposito della protagonista dello show, compreso il nome del suo maestro.

La cosa risulta stonare un po’ ai fan del franchise che conoscano la storia personale di Thrawn e il rapporto che lo lega ad Anakin: il servitore dell’Impero ha infatti conosciuto il figlio di Luke durante la Guerra dei Cloni e ha lavorato con Darth Vader, anni dopo, nel corso degli eventi raccontati in Star Wars Rebels.

In questo senso, Thrawn è uno dei pochi a conoscere la doppia identità del Jedi divenuto Sith e può sembrare strano non fosse a conoscenza del fatto che il protagonista di La Minaccia Fantasma sia stato anche il mentore della giovane Ahsoka.

Nonostante la grande mole di informazioni che Thrawn riesce sempre a raccogliere, però, l’antagonista della serie pubblicata su Disney+ potrebbe, in effetti, essere all’oscuro del rapporto tra Ahsoka e Anakin, non avendo, prima degli eventi raccontati nello show, mai incontrato Ahsoka.

Allo stesso modo il villain potrebbe anche aver solo finto di non sapere tutte le questioni relative al personaggio interpretato da Rosario Dawson per non esplicitare il fatto che sia a conoscenza di tutte le informazioni necessarie.

In attesa di capire quello che sarà rivelato nelle ultime puntate della serie, vi lasciamo alle parole di Hayden Christensen a proposito di una serie live action di Clone Wars.