Star Wars Ahsoka, il prossimo episodio sarà diretto Dave Filoni e i fan non vedono l'ora

L’ultimo episodio di Ahsoka ci ha lasciato con un cameo e un cliffhanger. Il prossimo capitolo della serie sarà invece ufficialmente diretto da Dave Filoni e i fan sono estremamente entusiasti.

"Dave Filoni dirigerà il prossimo episodio", è stato scritto su X. "Non sarà un episodio soltanto, sarà un'esperienza religiosa". Mentre un secondo ha aggiunto: "L'episodio della prossima settimana è scritto E diretto da Dave Filoni quindi BUCKLE UP!!!!!!". Nel frattempo, un altro spettatore ha twittato: "Dave Filoni dirigerà il prossimo episodio, NON SONO ASSOLUTAMENTE PRONTO PER QUELLO CHE VERRA' DOPO QUESTO FINALE".

I fan sembrano essere assolutamente in visibilio per la regia di Filoni nel prossimo episodio. Da cosa nasce questa euforia? Dave Filoni è stato supervisore della serie animata Star Wars: The Clone Wars, e regista e sceneggiatore di Star Wars Rebels, The Mandalorian e Star Wars: Tales of the Jedi.

L'episodio 5 di Ahsoka sarà disponibile in streaming su Disney Plus da mercoledì 13 settembre 2023. La serie segue uno schema di uscite settimanali, a partire dal doppio lancio del 23 agosto e fino all'inizio di ottobre.

