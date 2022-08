Star Wars Ahsoka: la prima puntata è stata 'un'esperienza religiosa' per Dave Filoni

Star Wars: Ahsoka è attualmente in produzione e secondo la star Rosario Dawson c'è almeno un episodio dello show che è stato completamente montato e completato. Visione dell'episodio che, secondo l'attrice, sarebbe stata "un'esperienza religiosa" per lo showrunner Dave Filoni.

Ecco le parole della Dawson, apparsa in un panel per la convention C2E2 a Chicago:

"Quindi lo dirò. Probabilmente mi metterò nei guai per averlo detto. Ma Dave ha visto uno degli episodi già montati. E se ne sono andati - lui insieme a Carrie Beck - entrambi con gli occhi lucidi. E mi ha detto che è stata una "esperienza religiosa".

La "Carrie Beck" alla quale la Dawson si riferisce è ovviamente la vicepresidente dell'animazione e dello sviluppo live-action di Lucasfilm e del suo gruppo narrativo. Beck e Filoni hanno co-creato e prodotto la serie animata Star Wars Rebels, di cui Ahsoka è un sequel. Quindi, per tutti i fan più accaniti di Rebels, queste parole possono solo che far ben sperare.

Come ben sappiamo, Star Wars: Ahsoka raccoglierà i fili della storia chiave che Star Wars Rebels ha lasciato in sospeso e che sono già stati spinti avanti dagli eventi della seconda stagione di The Mandalorian. Nello show inoltre, è stato confermato che rivedremo il Grand'ammiraglio Thrawn.

Poche ore fa intanto, la Dawson ha fatto parecchio parlare di sè, dopo la rivelazione del ritorno di The Punisher nel MCU.