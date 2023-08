Star Wars Ahsoka e quel riferimento ad uno dei Jedi più famosi di sempre

Il terzo episodio di Ahsoka, già disponibile su Disney+ ha portato con sé nuovi riferimenti ad altri capitoli del franchise creato da George Lucas, con la protagonista dello show messa di fronte al particolare lignaggio di addestramento Jedi che ha visto succedersi alcuni dei più grandi e particolari Maestri che l’ordine abbia mai conosciuto.

Mentre continuiamo a chiederci se Ezra vedrà il suo adattamento in live action in Ahsoka, il terzo episodio dello show ha concesso agli spettatori un ulteriore tuffo nell’universo creato da George Lucas quando Huyang ha ricordato al personaggio interpretato da Rosario Dawson come lei faccia parte di una lunga linea di maestro-allievo fatta da Jedi non tradizionali.

In effetti Ahsoka è stata addestrata da Anakin Skywalker, probabilmente il Jedi meno convenzionale di tutti, il quale a sua volta è stato addestrato da Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan, dal canto suo, è stato addestrato da Qui-Gonn Jinn, allievo del Conte Dooku, che in seguito diventerà un signore dei Sith nonostante sia stato addestrato nientemeno che da Yoda.

Una linea di addestramento all’uso della Forza ricca di nomi fondamentali nella saga e piena di contraddizioni che nascondono pericoli anche per Ahsoka e per la sua allieva, Sabine Wren?

In attesa di capire se la serie di Dave Filoni saprà darci risposte in questo senso, vi lasciamo ai numeri dello streaming ottenuti dai primi episodi di Ahsoka.