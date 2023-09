Star Wars Ahsoka, il ritorno di Hayden Christensen è vero o creato in CGI?

Del ritorno di Hayden Christensen in Ahsoka nei panni di un di nuovo giovane Anakin Skywalker ne aveva già parlato il regista del quarto episodio della miniserie Star Wars, ma adesso cerchiamo di capire e scoprire meglio com'è stata realizzata la sua rinnovata partecipazione allo show e quali tecniche sono state utilizzate, tutto vero o CGI?

Prima che vi scervelliate a creare teorie, le lunghe sequenze di flashback/sogno con Anakin erano reali e Ahsoka si è effettivamente scontrata con il suo ex maestro. Ma Dave Filoni potrebbe aver fatto un trucco alla Harrison Ford per riportare l'Anakin dell'epoca delle Guerre dei Cloni, di nuovo giovane e affascinante! A proposito, scoprite tutti gli easter egg di Ahsoka Episodio 5.

Dave Filoni ha semplificato il tutto spingendo Ahsoka nel Mondo tra i Mondi ed evocando i suoi ricordi delle Guerre dei Cloni. La visione di Filoni dei ricordi di Ahsoka ha dipinto un ritratto di profonda agitazione, elegante e ossessionante al tempo stesso. In mezzo a tutto questo, la resurrezione di Anakin ha avuto un duplice scopo: uno sviluppo cruciale della trama e un sentito omaggio alle legioni di fan di Darth Vader che desideravano questo momento. E tutto questo è stato possibile grazie alla CGI.

Ma non fatevi ingannare troppo: Hayden Christensen ha ripreso davvero il suo ruolo di Anakin, ma con un tocco di magia tecnologica che lo ha trasformato nell'Anakin che ricordavamo prima della sua discesa nel lato oscuro. Nonostante l'età di 42 anni al momento delle riprese, Christensen è stato fatto apparire come un ventenne, in perfetta sintonia con il suo aspetto nell'indimenticabile Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith.

Tuttavia, è fondamentale notare che la CGI è stata utilizzata prevalentemente per gli effetti pratici per gestire i cambiamenti dovuti all'età. Al di là di questo, Christensen ha conservato l'essenza dell'amato personaggio che conosciamo e amiamo, risultando genuino come non mai in nessun film o serie di Star Wars. E ora Ahsoka è libera dal suo senso di colpa e pronta a diventare il vero mentore di Sabine.