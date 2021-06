Star Wars: Ahsoka, un altro ritorno nella nuova serie: rivedremo Barriss Offee

I nuovi titoli del franchise Star Wars in arrivo su Disney+ permetteranno di conoscere meglio le storie di alcuni personaggi, come Ahsoka Tano, che dopo aver conquistato il pubblico nelle serie animate The Clone Wars e Rebel è approdata al live-action in The Mandalorian, interpretata da Rosario Dawson.

Vi abbiamo raccontato tutto ciò che sappiamo su Star Wars: Ahsoka, ma intorno alla nuova serie spin-off, come è comprensibile, c'è ancora un certo riserbo. A quanto riporta The Illuminerdi, però, ci sarà anche un altro ritorno tra i personaggi, una vecchia conoscenza del franchise che avrà il suo spazio nella serie.

Stiamo parlando di Barriss Offee, che è stata interpretata da Nalini Krishan nell'Episodio II della saga cinematografica, Star Wars: L'Attacco dei Cloni, e doppiata da Meredith Salenger in The Clone Wars.

Barriss Offee è stata una Padawan insieme ad Ahsoka Tano durante la Guerra dei Cloni, prima di diventare Cavaliere Jedi. Le due erano amiche inseparabili, Ahsoka le salvò anche la vita, rinsaldando ulteriormente il loro legame, prima che Barriss organizzasse un bombardamento del Tempio Jedi facendo ricadere la colpa proprio su Ahsoka.

Fu il Maestro Jedi di Ahsoka, Anakin Skywalker, a scoprire la vera colpevole, dando modo a Barriss di pronunciare un appassionato discorso su come i Jedi avessero perso la strada, per poi sparire dal franchise. Mentre i fan si chiedono se ci sarà Darth Vader in Star Wars: Ahsoka, ci sono state molte congetture sul destino di Barriss Offee: è passata al Lato Oscuro, magari come Inquisitrice per l'Impero? Ha perso la vita dopo l'Ordine 66? La risposta potrebbe arrivare, a quanto pare, nella nuova serie su Ahsoka.