Star Wars Ahsoka, che ruolo avrà Shin Hati nella stagione 2?

Ahsoka potrebbe avere una seconda stagione. Con la conclusione della prima serie di episodi, si è aperta la fase di speculazione sul possibile futuro di un personaggio della serie.

Numerosi utenti della piattaforma Reddit si sono lanciati in teorie riguardanti il futuro di Shin Hati, dopo che è rimasta sola alla fine della prima stagione. C’è chi ipotizza un’unione con Ahsoka e Sabine Wren: “Sono pienamente convinto che alla fine si unirà a Sabine e Ahsoka. E non mi sorprenderebbe se Baylon (comunque vada la sua storia dopo Stevenson) la spingesse in quella direzione quando verrà a sapere del legame di Ahsoka con "la figlia".”

C'è chi invece vede più possibilità: “Vedo due possibilità: o si unisce a Sabine e Ahsoka dopo che Baylan si mette nei guai con qualsiasi cosa si trovi su Peridea (probabilmente Abeloth), oppure, se si tratta di Abeloth, diventa la sua ospite e scende ulteriormente nel Lato Oscuro.” E chi la vorrebbe vedere unicamente come villain: “Spero che diventi completamente malvagia invece di avere un arco di redenzione. La immagino già con una ca**utissima armatura rosso-arancione che sarebbe un mix tra gli abiti dei raider e la sua armatura non-Jedi.”

Si otterranno risposte probabilmente nella prossima stagione di Ahsoka. Il personaggio di Shin Hati è molto legato a quello di Baylan Skoll, precedentemente interpretato da Ray Stevenson che ha dato l’addio con l’ultimo episodio di Ahsoka a Star Wars. E voi quale futuro vedete per Shin Hati? Fatecelo sapere nei commenti.