Star Wars: Ahsoka, tutto quello che sappiamo sulla serie TV con Rosario Dawson

La serie tv spin-off di The Mandalorian potrebbe ben presto diventare realtà. Prende il nome di Star Wars: Ahsoka ed è dedicata interamente al personaggio di Ahsoka Tano, la Jedi comparsa per la prima volta nella serie animata Star Wars: The Clone Wars del 2008 e che è subito entrata nei cuori dei fan.

Fin dal suo annuncio nel corso dell'Investor Day della Disney di dicembre, sono tante le indiscrezioni che hanno iniziato a girare intorno a Star Wars: Ahsoka, alcune quasi certe, altre decisamente meno. Cerchiamo di mettere un po' di ordine scoprendo insieme cosa ci prepariamo a vedere nella nuova serie spin-off dell'universo di Star Wars.

Partiamo innanzitutto dalla trama, poiché sappiamo che la protagonista inizierà un viaggio alla ricerca del Grande ammiraglio Thrawn ma anche di Ezra Bridger, scomparso con Thrawn alla fine di Star Wars Rebels. Vedremo anche la comparsa di un altro importante personaggio molto amato, ossia il Capitano Rex, il Clone trooper che sta al comando della legione 501 dell’esercito della Repubblica.

Anche lui come Ahsoka ha fatto la sua prima apparizione nel film Star Wars: The Clone Wars, ma in seguito è stato reintrodotto anche dalla seconda stagione di Star Wars Rebels. Questo entra in un gruppo di ribelli di cui fa parte anche Ahsoka Tano, è per questo che molto probabilmente lo vedremo nello spin-off dedicato ad Ahsoka. Nella serie dovrebbe essere presente anche Sabine Wren.

Ahsoka, a detta dei produttori, vedrà come protagonista Rosario Dawson e sarà ambientata nella stessa sequenza temporale di The Mandalorian, quindi nel 9 ABY circa. Altro aspetto intrigante è che sarà sviluppata da Jon Favreau e Dave Filoni, lo stesso duo che sta risquotendo successo con The Mandalorian. L'interrogativo più grande è la data di uscita: al momento non c'è. La serie potrebbe uscire nel 2022, ma manca l'ufficialità.

Voi fateci sapere nei commenti quali sono le vostre impressioni su questo nuovo show dell'universo di Star Wars, nel quale secondo alcuni potremmo addirittura rivedere Darth Vader. Vi lasciamo alle altre voci piuttosto insistenti sulla trama di Ahsoka.