Star Wars: Ahsoka e quelle scene che non vedevamo dai film di George Lucas

Stando al terzo episodio della serie, i riferimenti di Star Wars: Ahsoka a Rebels non sono gli unici, perché gli spettatori possono notare altrettanti collegamenti con la trilogia originale: basti pensare all'allenamento di Sabine Wren, o alle battaglie aeree ispirate al libro di George Lucas.

Il richiamo principale, però, consiste nell'unione tra Shin Hati e Marrok in un'unica squadra, attraverso un dinamica estremamente simile a quella osservata nella battaglia di Yavin contro la Morte Nera. Parliamo perciò della formazione d'attacco X-wing resa celebre nel Capitolo IV, Una Nuova Speranza.

In molti obiettano che strategie simili siano ormai datate, e che i personaggi, così come il franchise più in generale, dovrebbero sfruttare soluzioni più sofisticate; eppure, le spiegazioni principali sono due: in primo luogo, sappiamo tutti quanto la strategia sia risultata efficace nelle pellicole precedenti; in secondo luogo, Shin Hat e Marrok hanno un'abilità tale da intraprendere decisioni simili con ottimi risultati.

Ideata da Jon Favreau e Dave Filoni, Ahsoka è la quinta serie televisiva live action ambientata nell'universo di Star Wars, rappresentando al contempo uno spin-off del popolarissimo The Mandalorian (giunto nel 2023 alla terza stagione). La storia seuge le vicende di Ahsoka Tano, ex padawan e apprendista di Anakin Skywalker che indaga su una minaccia all'interno della galassia. Nel cast, oltre a Rosario Dawson nei panni della protagonista, ricordiamo anche Natasha Liu Bordizzo (Sabine Wren), Mary Elizabeth Winstead (Hera Syndulla), Ray Stevenson (Baylan Skoll) e Ivanna Sakhno (Shin Hati).

Il quarto episodio debutterà su Disney+ il 5 settembre 2023. Nell'attesa, ecco tutti i dettagli che non avete notato nella terza puntata di Ahsoka.