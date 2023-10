Star Wars Ahsoka, scommettiamo che non avete riconosciuto l'attrice della Grande Madre?

Ahsoka è una serie che il franchise di Star Wars meritava da tempo, un prodotto che trasudasse passione e cuore per questo universo iniziato da George Lucas nell'ormai lontano 1977 e proseguito fino ad oggi, con ancora tante storie da raccontare e personaggi da conoscere.

Ecco che quindi, tra i tanti pregi che possiamo sottolineare nei confronti di Ahsoka, oltre ad aver sicuramente riacceso la speranza tra gli appassionati nel poter vedere quanto ci sia di bello ancora nell'essere fan di questo universo, c'è anche il merito di aver portato gli spettatori a scoprire nuovi personaggi o figure magari già viste ma solo in versione animata.

Tra i tanti personaggi che si possono notare nel nuovo show, sicuramente uno dei più interessanti è quello della Grande Madre, ma vi siete accorti chi la interpreta?

Ebbene si, è proprio Claudia Black, attrice famosa considerata da molti una vera "Regina della fantascienza", in quanto conosciuta soprattutto per i suoi ruoli in Stargate SG-1, Pitch Black e per aver prestata la sua voce in videogiochi iconici come Mass Effect o Gears of War.

Sicuramente un'aggiunta al cast non da poco, specie se si è trovata a lavorare fianco a fianco ad attori come Hayden Christensen, che riprende il suo iconico ruolo di Anakin Skywalker o l'ormai iconica Rosario Dawson.

Voi che ne dite? Ecco alcuni easter-egg che non avete notate nella puntata 7 di Ahsoka. Oltretutto, avete letto il nostro approfondimento su Darth Vader?