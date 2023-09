Star Wars Ahsoka, scoperta connessione tra Baylan Skoll e il Leader Supremo Snoke?

Ahsoka è di certo la produzione di cui tutti i fan di Star Wars parlano al momento, non solo perché è collegata direttamente all'ultima stagione di Rebels ma anche e soprattutto perché ha il compito di portare per la prima volta in live action diversi personaggi iconici del franchise.

Il defunto Rey Stevenson è l'interprete dietro il personaggio di Baylan Skoll in Ahsoka, e paradossalmente, al momento il protagonista di alcuni dei momenti migliori dello show di Dave Filoni.

Costui rappresenta probabilmente uno dei sith più pericolosi che si siano mai visti nel franchise, forse persino alla pari con l'iconico Conte Dooku, il suo piano per attingere ad una potente forza oscura rappresenta un importante elemento di appeal per il pubblico.

Alcuni fan molto attenti hanno inoltre notato che Skoll indossa un anello di ossidiana, e questo avrebbe una incredibile somiglianza con quello portato dal leader supremo Snoke nella trilogia sequel di Star Wars.

In tal senso è impossibile escludere che i due personaggi siano collegati, forse potrebbe persino essere lo stesso identico anello, portato prima da uno e poi dall'altro. Sfortunatamente al momento è impossibile avere una risposta certo, almeno finché non scopriremo di più sul pericoloso sith di Stevenson.

Voi cosa ne pensate? In attesa di saperne di più