Star Wars Ahsoka: scoprite questo Easter-egg su Sabine che forse vi siete persi

Ahsoka rappresenta certamente una delle produzioni più apprezzate dagli appassionati dello storico franchise di Star Wars. Sicuramente il suo successo non lascerà indifferenti e lo stesso Dave Filoni avrà certamente altre sorprese in serbo per gli appassionati. Però forse questa serie può riservare ancora delle sorprese.

Se infatti non foste tra i fan più attenti ai dettagli durante le puntate della serie Ahsoka, forse vi siete persi alcuni easter-egg che rimandano direttamente al passato del personaggio di Sabine, mostrato nella serie animata Rebels.

Se andate a dare uno sguardo alla pagina Instagram di Star Wars però, un video, che potete tranquillamente trovare in calce a questa notizia, mostra alcuni oggetti particolari che solo i veri appassionati riconosceranno.

Tra i tanti si possono notare l'elmetto di Ezra Bridger, il fermaglio per capelli di Ursa Wren e lo spruzzatore di vernice di Sabine.

Sicuramente non sono finiti qui i riferimenti alla serie animata, visto che lo show di Filoni ha avuto modo di trasporre in live-action molti dei personaggi che fino ad ora si erano visti solo nelle loro vesti animati, ma per trovarne altri dovrete sicuramente riguardare attentamente ogni episodio dello show.

Per aiutarvi ulteriormente, ecco alcuni easter-egg del settimo episodio di Ahsoka. Oltretutto, avete letto la nostra recensione della serie Andor?