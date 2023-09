Star Wars, Ahsoka servirà ad introdurre il nuovo film di Rey?

È stata svelata la la durata del quarto episodio di Ahsoka, la nuova serie Disney+ spin-off dell’universo di Star Wars. Nel frattempo, i nuovi episodi sembra siano riusciti a risolvere un problema riguardante il nuovo film di Star Wars dedicato a Rey.

Successivamente agli eventi di Star Wars: l’ascesa di Skywalker, Rey si ritroverà a dover ricostruire l’ordine dei Jedi, non senza problemi. Tuttavia, Ashoka sembra proporre una soluzione al suo interno che potrebbe aiutare Rey a compiere la sua impresa. La nuova serie disney Ahsoka ha ampliato il concetto già introdotto in Star Wars Rebel riguardante uno studente Jedi che non può esercitare la Forza. Ahsoka sta addestrando Sabine Wren alle arti Jedi, anche se la sua mancanza di sensibilità alla Forza l'avrebbe dovuta teoricamente escludere dall'Ordine. L'allieva di Anakin Skywalker controbatte alle obiezioni di Huyang facendo notare che la dedizione e l'addestramento sono più importanti del talento.

Rey potrebbe prendere ispirazione da Ahsoka, la guerriera ha studiato dai testi originali dei Jedi e anche i primi cavalieri potrebbero aver avuto difficoltà a connettersi con la Forza. Questo potrebbe incoraggiare Rey a spingersi ad addestrare coloro che non sono naturalmente dotati, nel tentativo di espandere l’ordine con più soluzioni possibili e compiere la sua impresa.

Il film e la serie potrebbero dunque intrecciarsi per portare nuove soluzioni narrative all’interno della saga. I primi episodi di Ahsoka (qui potete trovare la nostra recensione di Ahsoka, i primi episodi) hanno registrato un ottimo esordio sulla piattaforma Disney+ e le recensioni della critica e del pubblico sono state assolutamente incoraggianti.