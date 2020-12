Star Wars: Ahsoka spingerà Luke all'esilio? Ecco la teoria legata a Gli Ultimi Jedi

Dave Filoni è già al lavoro sulla sceneggiatura di Ahsoka, una serie che potrebbe essere fondamentale anche per gli eventi descritti nella trilogia sequel di Star Wars, almeno secondo le teorie dei fan.

La seconda stagione di The Mandalorian ha aperto le porte a tantissime possibilità, grazie all'introduzione di un mondo più coeso ed interconnesso. Fino a qualche tempo fa non avremmo potuto concepire una galassia in cui coesistono due combattenti formidabili come Luke Skywalker e Ahsoka Tano, appartenenti ad ere e a produzioni ben distinte.

Secondo alcune ipotesi apparse su Reddit, l'ex-padawan di Anakin potrebbe avvertire Luke su quanto sia pericoloso portare avanti l'eredità dei Jedi. Nella serie di Favreau l'abbiamo vista rifiutarsi di addestrare Grogu, facendo riferimento proprio alla pericolosità del lato oscuro della Forza e agli effetti della paura sui Jedi particolarmente dotati.

Ahsoka e Luke potrebbero quindi entrare in conflitto, dal momento che quest'ultimo è determinato a rifondare il tempio Jedi, con conseguenze drammatiche. Tra le altre cause, potrebbe essere stato proprio il pentimento per non aver ascoltato Ahsoka a spingere Luke verso l'esilio su Ahch-To, pianeta sul quale rivelerà a Rey tutti i suoi timori sull'ordine dei Jedi.

Le storyline si unirebbero abbastanza bene e Filoni potrebbe persino trovare il modo di rendere meno drastica la scelta fatta da Luke, giustificandola a dovere e riuscendo a convincere anche i fan nostalgici, delusi dal non aver ritrovato il Jedi eroico di Episodio VI. Per approfondire la figura del Jedi vi rimandiamo allo speciale su Luke Skywalker.