Star Wars Ahsoka, la stagione 2 si farà? 'Lavori già iniziati'

Ahsoka, serie TV ideata da Dave Filoni, ha regalato al pubblico grandi emozioni: basti pensare al ritorno di Hayden Christensen con il quale Ahsoka chiarisce i suoi trascorsi, pronta a raggiungere un nuovo equilibrio. E mentre i fan iniziano a trovare i primi legami tra Ahsoka e The Mandalorian è bene riflettere sul futuro dello show Disney+.

Ahsoka ha guadagnato un posto decisamente importante nel franchise di Star Wars, senza contare che Dave Filoni porterà sul grande schermo una nuova pellicola ambientata proprio in quegli anni che potrebbe chiudere in una volta sola sia l'arco narrativo di Ahsoka che quello di The Mandalorian. Dunque, il rinnovo della serie TV sembrerebbe già scontato.

Tali ipotesi sembrano supportate dall'insider Daniel RPK che avrebbe rivelato che, non solo la stagione 2 sarebbe già stata confermata ma anche che la produzione della seconda parte era già in corso prima dell'inizio degli scioperi di attori e sceneggiatori. Le incertezze a Hollywood governano ancora gli studios, dunque non è al momento possibile ipotizzare quando Ahsoka 2 potrebbe arrivare sul piccolo schermo.

Il finale della quinta puntata di Ahsoka ha visto l'ex allieva di Anakin intraprendere un nuovo viaggio ma mancano ancora tre episodi per comprendere la strada della seconda stagione.