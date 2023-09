Star Wars Ahsoka, svelato il ruolo di Leia Organa durante gli eventi del MandoVerse

Ahsoka dopo il quinto episodio rilasciato su Disney+ si è sicuramente consacrata come una delle produzioni più ambiziose di Dave Filoni. Non solo da un punto di vista strettamente narrativo, ma anche tecnico/visivo. Sicuramente gli appassionati non dimenticheranno facilmente ciò che hanno visto, e perché dovrebbero dopo tutto?

Inoltre, come se non bastasse, l'ultima puntata di Ahsoka ci ha anche dato qualche informazione in più in merito allo status attuale di uno dei personaggi della trilogia originale di Star Wars.

Ebbene è vero, molti personaggi di quel periodo sono già comparsi in queste nuove interazioni televisive del franchise, Luke Skywalker, Boba Fett e il droide R2 hanno fatto ben più di un cameo.

Eppure in tutto questo in molti si saranno sicuramente chiesti: "Si ma, che sta facendo la principessa Leia?". A quanto pare il personaggio della compianta Carrie Fisher è ancora un membro attivo della Nuova Repubblica, e sta agendo di nascosto per offrire copertura ai protagonisti dello show, un comportamento che sicuramente ci aspetteremmo da una come lei.

Bisogna osservare come questa sia la prima volta che la sorella di Luke viene menzionata all'interno del MandoVerse, quindi ci chiediamo: che quest'ultima possa avere anche un ruolo più importante in futuro?

Cosa ne pensate? Sapevate che il quinto episodio di Ahsoka è stato dato al cinema?