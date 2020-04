Star Wars, Ahsoka Tano può ancora considerarsi una Jedi?

La settima stagione di Star Wars: The Clone Wars si avvia alla conclusione e a quanto pare avrà un finale da urlo. Ashley Eckstein, che nella serie animata presta la voce ad Ahsoka Tano, è intervenuta nei giorni scorsi al podcast di Comicbook parlando del suo personaggio e del suo nuovo libro per bambini a tema Star Wars, intitolato I am a Padawan.

L'attrice e doppiatrice ha provato a dare una risposta anche alla domanda che molti fan si pongono sul suo personaggio: Ahsoka Tano si può ancora considerare una Jedi? Si tratta di un discorso complicato, a cui Ashley Eckstein non si è sottratta dando la sua interpretazione.

"Questa è un'ottima domanda. Premetto che questa è solo la mia opinione e che tutte le domande sulla storia dovrebbero sicuramente andare a Dave Filoni" ha iniziato. "Secondo me, Ahsoka è stata addestrata nel Tempio Jedi, i Jedi dovrebbero essere custodi della pace, dovrebbero aiutare la gente, fare del bene e portare speranza e Ahsoka lo prende molto sul serio. Si è allontanata dall'ordine Jedi perché la sua fiducia era stata tradita, non ci credeva più e non sapeva in cosa credeva, ma dopo ciò che le era successo credeva che i Jedi non la rappresentassero più."

Ciononostante, ha continuato la doppiatrice, "Ahsoka ha continuato per la sua strada, ma penso che l'unica cosa che, secondo me, è sempre rimasta con lei, per le sue radici e ciò che le è stato insegnato, è che Ahsoka rappresenta la speranza. Ahsoka, secondo me, rappresenta il lato chiaro della Forza, tutto ciò che è buono. E in L'Ascesa di Skywalker, la prima cosa che dice è: lascia che la luce ti guidi, e Ahsoka aggiunge: come ha guidato noi."

Il personaggio di Ahsoka Tano, come sappiamo, sarà presente nella seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian, e sarà interpretato da Rosario Dawson.