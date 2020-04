Star Wars: Ahsoka Tano poteva salvare Anakin dal lato oscuro?

Oltre a mostrare la resa dei conti tra Ahsoka Tano e Darth Maul, con la trama che ha finalmente raggiunto gli eventi de La vendetta dei Sith, lo scorso episodio di Star Wars: The Clone Wars ha svelato alcune interessanti informazioni sul passaggio di Anakin al lato oscuro.

Attenzione, seguono spoiler.



Dopo aver citato Darth Sidious durante il primo confronto con Ahsoka, infatti, Darth Maul rivela di aver architettato il conflitto per attirare Anakin e ucciderlo, questo perché Darth Sidious vuole addestrare il Jedi e renderlo il suo pupillo, come in effetti accadrà in seguito durante Episodio III.

A questo punto viene da chiedersi: cosa sarebbe successo se Ahsoka avesse passato tutte queste informazioni allo stesso Anakin, o anche solo ad Obi-Wan? Probabilmente il Consiglio Jedi avrebbe indagato a fondo sul rapporto tra il futuro Darth Vader e Palpatine, che invece ha potuto esercitare la sua influenza indisturbato nonostante i sospetti sul suo operato da cancelliere.

Visto il profondo rapporto tra i due, inoltre, Ahsoka avrebbe potuto aiutare Anakin a vedersela con l'uccisione del Conte Dooku su ordine di Palpatine, il primo grande passo del Jedi in direzione del lato oscuro e della futura identità di Darth Vader.

Per ulteriori approfondimenti non ci resta che attendere i due episodi finali della serie, che debutteranno su Disney+ rispettivamente l'1 e 4 maggio. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di The Clone Wars 7x10.