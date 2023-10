Star Wars Ahsoka, una nuova teoria svela che ruolo avranno gli Dei di Mortis

Ahsoka potrebbe avere una seconda stagione, e il proseguo della serie potrebbe approfondire il ruolo degli Dei di Mortis, nel frattempo ci hanno già provato alcuni fan.

Secondo alcune teorie riportate da comicbook: “Su Peridea, il Padre (che rappresenta l'equilibrio tra il lato chiaro e quello oscuro della Forza) e il Figlio (l'Oscurità) si ergevano alti, ma la statua della Figlia (la Luce) si era sgretolata. Potrebbe essere indicativo di ciò che è accaduto nella Galassia in generale... o potrebbe significare più di quanto ci saremmo mai aspettati. Il gufo che Ahsoka vede nel finale, invece, è Morai... l'avatar della Figlia che l'ex Jedi ha visto per l'ultima volta nel Mondo tra i Mondi di Star Wars Rebels. Dopo essersi riunita ad Anakin, Ahsoka si è liberata dell'oscurità interiore e questa teoria suggerisce che sarà lei a sostituire La Figlia. Skoll o addirittura Anakin potrebbero prendere il posto del Padre, data la loro natura conflittuale, mentre Shin Hati, o Sabine Wren se cadrà nel Lato Oscuro come temeva Ahsoka, rappresenterà il Figlio. Ahsoka sembra la scelta più ovvia per ricoprire il ruolo della Figlia nella Galassia, dato il loro legame e l'idea che l'ex Jedi possa diventare un Dio in Star Wars.”

Ricordiamo che gli Dei di Mortis erano degli esseri divini che rappresentavano l’equilibrio della forza prima di morire, le cui statue si possono osservare nella prima stagione della serie (qui trovate la recensione della prima stagione di Ahsoka).