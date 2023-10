Star Wars: tutte le volte in cui Anakin è apparso come Fantasma di Forza

Anakin Skywalker è morto ne Il ritorno dello Jedi, ma è tornato come Fantasma di Forza diverse volte nella saga di Star Wars. Come personaggio centrale dei film di Star Wars di George Lucas, Anakin ha lasciato un'eredità importante, che lo rende altrettanto importante per la saga dopo la caduta dell'Impero. L'ultima apparizione è stata in Ahsoka.

Quasi tutti nella galassia sono stati colpiti dal passaggio di Anakin al lato oscuro, soprattutto i suoi amici e la sua famiglia, e questo non è finito dopo la morte di Anakin. Luke Skywalker ha scelto di onorare il Jedi che Anakin era stato, Ahsoka Tano era in conflitto con l'addestramento dei Jedi a causa di ciò che era accaduto al suo maestro e Ben Solo ha seguito le orme del nonno divenendo Kylo Ren.

Questo ha reso cruciale che il Fantasma di Forza di Anakin tornasse in qualche modo in Star Wars, riconoscendo i suoi errori e guidando coloro che si era lasciato alle spalle. La maggior parte delle apparizioni di Anakin è avvenuta nei film e nelle serie televisive, ma il suo ritorno nei libri e nei fumetti contiene momenti altrettanto cruciali per la linea temporale di Star Wars.

Che si trattasse di vegliare su coloro che gli sono vicini, di aiutare qualcuno in difficoltà o di contribuire a salvare nuovamente la galassia, il Fantasma di Forza di Anakin ha avuto un ruolo significativo nella saga. Dalla Battaglia di Endor alla Battaglia di Exegol, il Fantasma di Forza di Anakin è apparso sei volte nel canone di Star Wars.

La prima apparizione di Anakin come Fantasma di Forza è avvenuta alla fine de Il ritorno dello Jedi, mentre veglia su suo figlio insieme a Obi-Wan Kenobi e Yoda. Inizialmente interpretato da Sebastian Shaw nelle sale cinematografiche, il Fantasma di Forza di Anakin è stato sostituito da Hayden Christensen per la versione in DVD del 2004, e così è apparso in tutte le versioni successive. Questo momento è stato breve ma di grande impatto, con Anakin che guarda Luke con orgoglio mentre Luke vede suo padre come l'uomo che ha sempre immaginato.

La successiva apparizione di Anakin nella timeline è avvenuta in Star Wars Adventures: Ghosts of Vader's Castle #5 di Cavan Scott. Quando Lina Graf e il suo equipaggio arrivarono alla Fortezza di Vader su Mustafar per salvare il loro amico, furono catturati da Vaneé, un ex servitore di Vader che cercava di riportare in vita il suo padrone. Gli eroi fuggirono e lasciarono Vaneé intrappolato a respirare fumi tossici che mostrano a una persona la sua peggiore paura, nel suo caso lo spirito di Vader. Lina e il suo equipaggio si persero nella nebbia finché non videro una luce blu che pensarono provenisse da Lina, ma si rivelò essere Anakin che li guidava verso la salvezza.

Sebbene Anakin non sia effettivamente apparso come Fantasma di Forza, il suo spirito ha aiutato Ahsoka Tano nel Mondo tra i Mondi dopo la sua esperienza di pre-morte. Anakin ha usato il Mondo tra i Mondi per accompagnare Ahsoka nel suo passato, aiutandola a capire cosa ha portato Anakin al lato oscuro e come lei potesse essere migliore di lui. Mentre le altre apparizioni del Fantasma di Forza di Anakin lo ritraevano come un faro di luce, Anakin ha mostrato il suo lato oscuro mentre combatteva contro Ahsoka, brandendo una lama rossa con gli occhi diventati gialli. È interessante considerare se lo spirito di Anakin fosse ancora oscuro o se avesse finto di essere aggressivo per aiutare Ahsoka.

Anakin ha continuato a vegliare sulla sua vecchia Padawan anche dopo che lei ha lasciato il Mondo tra i Mondi, guardando lei e Sabine Wren dopo che le due sono rimaste intrappolate su Peridea. Sembrava triste ma anche orgoglioso della sua ex apprendista, consapevole della sfida che ora doveva affrontare ma fiducioso che avesse trovato la sua strada. È stato un momento bellissimo, che ha avuto l'effetto di una fiaccola simbolica che passa da Anakin ad Ahsoka, servendo come un addio silenzioso tra i due mentre si percepiscono attraverso la Forza.

Tuttavia, potrebbe presagire la sua prossima apparizione nella seconda stagione di Ahsoka, soprattutto se saranno coinvolti gli Dei della Forza di Mortis.

Luke rivide suo padre 17 anni dopo Il ritorno dello Jedi e 13 anni prima di Star Wars: Il risveglio della Forza, quando Anakin gli salvò la vita. Luke si recò sulla pianta Tython e utilizzò la visione della pietra per trovare Exegol, ma durante una visione fu attaccato dagli spiriti Sith. Anakin si manifestò come Fantasma di Forza per proteggere suo figlio e, sebbene abbia avuto successo, l'incontro lo lasciò esausto. Altri tie-in di Star Wars hanno lasciato intendere che i Sith sapevano come intrappolare i Fantasma di Forza, quindi l'esperienza su Tython potrebbe spiegare perché il quello di Anakin non è tornato nei sequel.

L'ultima apparizione di Anakin nella linea temporale è avvenuta in Star Wars: L'ascesa di Skywalker, presente tra le voci Jedi che chiamano Rey su Exegol. Anakin ha incoraggiato Rey a "riportare l'equilibrio", come ha fatto lui quando ha compiuto la profezia alla fine de Il ritorno dello Jedi. Dopo tutti gli errori commessi in vita, Anakin è stato in grado di aiutare la nuova generazione attraverso la Forza, insieme a molti Jedi che un tempo erano stati suoi amici e alleati. Questo potrebbe essere l'ultimo momento in cui il Fantasma di Forza di Anakin appare nella linea temporale di Star Wars, ma è sempre possibile che il suo spirito ritorni per offrire una guida a un'altra generazione di Jedi.