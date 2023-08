Star Wars: Anakin compare nei primi due episodi di Ahsoka?

Da oggi, mercoledì 23 agosto, i primi due episodi della miniserie dello Star Wars Universe, Ahsoka, sono disponibili su Disney+. Protagonista dello show è Rosario Dawson, nei panni del personaggio già introdotto in Star Wars Rebels. In The Clone Wars, Ahsoka era apprendista di Anakin Skywalker. È presente anche lui negli episodi?

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Ahsoka. Sul nostro sito potete scoprire le prime recensioni di Ahsoka con il punteggio su Rotten Tomatoes.



Anakin lasciò l'Ordine dei Jedi per trasformarsi in Darth Vader, e lo scorso anno Hayden Christensen riprese il ruolo nella serie Obi-Wan Kenobi, con l'anticipazione che sarebbe apparso anche in Ahsoka. Ma il personaggio è già comparso nei primi due episodi?



I fan dovranno aspettare. Anakin Skywalker non compare nei primi due episodi di Ahsoka. Nel trailer si sente Anakin pronunciare queste parole:"In questa guerra affronti molto più che semplici droidi. Come tuo Maestro è mia responsabilità prepararti. Non sarò sempre lì a prendermi cura di te. Non aver paura. Fidati del tuo istinto. So che puoi farlo, Ahsoka".



Hayden Christensen aveva parlato in questi termini di Anakin/Vader che ricompare in Obi-Wan Kenobi:"Impariamo di più su di lui. È un personaggio molto complesso, c'è molto da approfondire. È in missione. È molto motivato nella sua ricerca nel dare la caccia ai Jedi rimasti. [...] Sta cercando di seppellire Anakin il più profondamente possibile... cercando di uccidere quella parte di sé".



Nel frattempo abbiamo visto i primi episodi di Ahsoka e ve li raccontiamo su Everyeye.