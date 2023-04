Star Wars Andor 2, Diego Luna sul suo personaggio: 'Non sa in cosa si sta cacciando'

Nel corso di una recente intervista, Diego Luna è tornato a parlare del percorso di Cassian Andor e di come vedremo il personaggio nei nuovi episodi che comporranno la seconda e ultima stagione di Star Wars: Andor in arrivo prossimamente su Disney+ (con molta probabilità entro il 2024). Adesso sembra davvero pronto a unirsi all'Alleanza Ribelle.

Luna ha confermato nel corso dell'intervista che nei nuovi episodi vedremo Andor operare direttamente al servizio dell'Alleanza Ribelle, coordinata dal personaggio di Luthen, ma che non è ancora consapevole di quello in cui si è andato a cacciare. D'altronde siamo ancora nelle fasi primordiali della Ribellione contro l'Impero.

Durante la Star Wars Celebraton è stata anticipata la finestra d'uscita di Andor 2.

"È pronto ad arruolarsi, ma non sa ancora a cosa sta andando incontro. Non parla la lingua. Deve imparare una nuova lingua, deve capire molte cose. Deve assistere e incontrare alcune persone che saranno cruciali nel plasmare l'uomo che un giorno sarà disposto a sacrificare tutto per la Ribellione. Questa struttura narrativa è molto bella. È composta da quattro blocchi e ogni blocco corrisponde a un anno. Ma tra un blocco e l'altro ci sarà un intervallo di tempo. Sarà una sfida per il pubblico in senso positivo, e forse sarà sia eccitante che diversa dalla prima stagione".

Nel frattempo, un nuovo articolo potrebbe aver anticipato il ritorno di un personaggio di Andor ritenuto morto nella prima stagione.

Ovviamente il destino finale di Cassian Andor è già stato stabilito, perché morirà rubando i piani della Morte Nera all'Impero alla fine di Rogue One: A Star Wars Story. Ancora non lo sapeva, ma il suo eroismo paventerà la strada che porterà alla caduta dell'Impero, perché il furto di quei piani aiuterà l'Alleanza Ribelle a capire come distruggere la Morte Nera. Luke Skywalker sparerà il colpo decisivo che avrà risonanza in tutta la galassia, abbattendo la Morte Nera e scatenando la Guerra Civile Galattica.

La seconda stagione di Andor arriverà a raccontare la storia di Cassian fino a poco prima della missione che lo vedrà al fianco di Jyn Erso, preparando tutto questo e potenzialmente aggiungendo anche di più sfumature.